У четвер Рада не буде голосувати за міністра енергетики – заступниця Арахамії

На позачерговому засіданні Верховної Ради в четвер, призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, розглядатися не буде.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук

"Зачекалося міністерство голову, але жодне кадрове питання завтра розглядатися не буде, і подання уряду на Мінекоенерго немає", - сказала Кравчук.

За її словами, найімовірніше міністерство очолюватиме виконуючий обов'язки, призначений урядом, який повинен буде показати себе в роботі.

"Є робочий варіант: Кабмін може призначити виконуючого обов'язки, він же і може бути кандидатом на міністра. В.о. запропонує свою програму, ознайомить з нею фракцію, попрацює, і тоді проголосуємо", - пояснює Кравчук.

За словами Кравчук імена і прізвище кандидатів поки невідомі, "як і раніше" розглядається кандидатура Ольги Буславец (колишнього директора Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго - ред), крім того озвучувалася кандидатура нардепа "Слуги народу", заступник голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олега Семінського.

Нагадуємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля відбуватиметься за результатами випробувального терміну тимчасово виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля може бути внесено до Верховної Ради і проголосовано до кінця тижня 7-10 квітня.

"Тривають переговори, відбір кандидатів. Є декілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. глави відомства 10 березня, після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.

Економічна правда