Курс гривні послабився до євро та долара
Середа, 15 квітня 2020, 20:22
Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 16 квітня на рівні 27,22 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 гривні за євро (на 15 квітня - 29,54 гривні).
Нагадуємо:
15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.
15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24 гривні за долар.
Економічна правда
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