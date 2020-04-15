Курс гривні послабився до євро та долара

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 16 квітня на рівні 27,22 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 гривні за євро (на 15 квітня - 29,54 гривні).

Нагадуємо:

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24 гривні за долар.

Економічна правда