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Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла

Середа, 15 квітня 2020, 17:17
 

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,26 - 27,29 гривні;

Євро – 29,63 - 29,66 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 27,47 гривні. Євро купують по 29,31 гривні, продають по 29,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,31 - 27,41 гривні, євро - 29,50 - 29,61 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні послабився на 5 копійок, встановившись на 15 квітня на рівні 27,09 гривні за долар.

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24.

Економічна правда

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