Курс валют на 15 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,25 - 27,28 гривні;

Євро – 29,80 - 29,83 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,12 – 27,49 гривні. Євро купують по 29,35 гривні, продають по 29,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,31 - 27,43 гривні, євро - 29,50 - 29,69 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні послабився на 5 копійок, встановившись на 15 квітня на рівні 27,09 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24.

Економічна правда