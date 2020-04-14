Курс гривні трохи знизився до долара

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 15 квітня на рівні 27,09 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,54 гривні за євро (на 14 квітня - 29,53 гривні).

Нагадуємо:

14 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.

14 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,24 гривні за долар.

Економічна правда