Стало відомо, хто може очолити "Укрзалізницю"

Іван Юрик

Член правління "Укрзалізниці" Іван Юрик може тимчасово очолити держпідприємство.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Після рішення про звільнення Желько Марчека основними претендентами на крісло називали колишнього керівника Південно-західної залізниці Романа Веприцького та директора з економіки та фінансів компанії Миколу Іванініва.

Однак, за даними ЕП, ці кандидати розділили Наглядову раду. За Іванініва виступили чотири незалежних члени, за Веприцького решта – три представники уряду в Наглядовій раді.

Проти Іванініва, за даними ЕП, виступив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, який відмовився виносити його кандидатуру на розгляд уряду.

Після цього в якості компромісного варіанта вирішили призначити тимчасовим керівником Івана Юрика, який потрапив в УЗ за часів Кравцова і вважається близьким до останнього.

З червня 2018 року до червня 2019 року Юрик був членом Наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року входив до складу правління компанії.

До цього він працював в Міністерстві фінансів України та в Офісі залучення та підтримки інвестицій Уряду України.

Для членів Наглядової ради не є секретом, що Юрик асоціюється з екс-головою УЗ Кравцовим, утім, вони вирішили, що такий варіант точно є кращим за Марчека, який останнім часом остаточно втратив керованість.

Детальніше читайте у статті: В "Укрзалізниці" знову змінюється керівник: хто може очолити держкомпанію

Економічна правда