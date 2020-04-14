Газовидобувна галузь просить держпідтримки через катастрофічне падіння цін на вуглеводні

Рекордне зниження світових цін на нафту і газ разом із поглибленням економічної кризи, можуть призвести до повного згортання інвестицій у галузі та зменшити внутрішній видобуток.

Про це повідомляє Асоціація газовидобувних компаній України.

Повідомляється, що починаючи із минулого року ціни на газ демонстрували стале зниження, вперше за 17 років ціна на газ на європейських хабах опустилася нижче 81 дол. США за 1000 м3, а "нафтова криза", є найгіршою за останні десятиріччя.

У Асоціації наголошують, що сьогодні галузь критично потребує стимулів, без яких неможливо очікувати продовження буріння нових свердловин та здійснення розвідки на нових родовищах.

Асоціація звертається до президента, уряду та парламенту із закликом впровадження першочергових кроків, які стимулюватимуть галузь.

Серед них запровадження ставки ренти 6/12% для відновлених свердловин, що не видобували вуглеводні останні 2 роки, продовження гарантованого державою строку незмінності оподаткування, запровадження стимулюючих норм для видобування важковидобувних та нетрадиційних покладів вуглеводнів тощо.

Також у Асоціації звертають увагу керівництва країни на необхідність найскорішого призначення міністра енергетики та захисту довкілля.

"Криза у глобальній нафтогазовидобувній індустрії рано чи пізно закінчиться, і у виграші залишаться держави, що спромоглися не втратити внутрішній видобуток або навіть наростили його...нам потрібно діяти злагоджено та працювати на випередження", - переконаний почесний президент Асоціації Данііл Майданік.

Нагадуємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допускає, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля відбуватиметься за результатами випробувального терміну тимчасово виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус прогнозував, що кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля може бути внесено до Верховної Ради і проголосовано до кінця тижня 7-10 квітня.

"Тривають переговори, відбір кандидатів. Є декілька потенційних кандидатів. Подивимося ближче до четверга- п'ятниці", - сказав він.

Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. глави відомства 10 березня, після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.

Економічна правда