Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

14 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:25 встановилися на рівні 27,17 - 27,21 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,17 - 27,21 гривні;

Євро – 29,73 - 29,77 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,99 – 27,34 гривні. Євро купують по 29,20 гривні, продають по 29,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,17 - 27,33 гривні, євро - 29,43 - 29,58 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,21 - 27,34 гривні, євро - 29,40 - 29,58 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.

14 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда