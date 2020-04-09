"Укрпошта" і "AliExpress" запустили чартерні авіарейси з посилками в Україну

Укрпошта і AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази в тиждень - це дозволить доставляти посилки з Китаю за 14-20 днів.

Про це повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський в Facebook.

Смілянський пояснив логістику доставок за відсутності пасажирського авіасполучення.

"Вантажні літаки з вашими посилками з Китаю летять до Європи (спасибі Пошті Латвії та іншим поштам- партнерам), з Європи на літаках Ан-26 компанії Елерон до Львова, де посилки моментально проходять митницю і сортування і роз'їжджаються по 15 мільйонам поштових скриньок країни" , - пояснює голова оператора.

За словами Смілянського, перший літак вже завтра привезе 4.1 тонну посилок.

Економічна правда