Міжбанк: НБУ двічі виходив на ринок

13 квітня долар із ранкових 27,12 - 27,17 гривень просів до 26,98 - 27,02 гривень до кінця торгів - НБУ двічі виходив на ринок, купивши, за спостереженнями учасників міжбанку, 70-95 млн доларів.

Як повідомляє Finance.ua, Нацбанк виходив на ринок як мінімум двічі, купувавши долар по 27 і 26,99 гривень.

"До обіду ринок вже майже завмер на позначці 26,99 - 27,02 до 15 години, а потім вже остаточно зупинився на рівні 26,98 - 27,02 до самого завершення торгів 13 квітня", - йдеться у повідомленні.

Після консультацій з первинними дилерами Мінфін скасував акціон з розміщення ОВДП на 14 квітня.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,53 гривні за євро (на 13 квітня - 29,56 гривні).

Нагадуємо:

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда