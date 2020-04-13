Офіційний курс: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 16 копійок, встановивши його на 14 квітня на рівні 27,04 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,53 гривні за євро (на 13 квітня - 29,56 гривні).

Нагадуємо:

13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 - 27,02 гривні за долар.

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда