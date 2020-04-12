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"Укрпошта" не планує підвищувати тарифи на доставку міжнародних відправлень

Неділя, 12 квітня 2020, 14:49
 

"Укрпошта" ухвалила рішення не припиняти відправку з України, а також не змінювати тарифів, незважаючи на зростаючі витрати.

Про це  написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook.

За словами гендиректора "Укрпошти", витрати на транспортування пошти в країну призначення зросли в 2-3 рази, проте "Укрпошта" ухвалила рішення не вводити додаткових надбавок за доставку, а також не скасовувати дію програми лояльності для експортерів.

"Усі знижки буде збережено. Ці десятки мільйонів гривень - це наш внесок у підтримку малого та середнього бізнесу, робота якого залежить від стабільної доставки "Укрпошти", - заявив Смілянський.

За його словами, в умовах повного закриття пасажирського авіасполучення в Україні "Укрпошта" планує запровадити інші шляхи доставки: вантажні рейси Turkish Airlines 4-5 разів на тиждень, транзит із "Елерон" і AirBaltic для відправлень до Європи і США. 

Смілянський відмітив, що на даний момент на території України майже немає залишків не відправленої пошти. 

"Ми налагодили сполучення з ключовими країнами Латинської Америки, Африки та Океанії. Проблемними залишаються напрямки Австралії та маленьких острівних держав", - зазначив він.

Нагадуємо:

"Укрпошта" планує в 2020-му році залучити понад 1,6 мільярда гривень інвестицій (в 2019-му році було залучено - 87 мільйонів гривень), провести комп'ютеризацію населених пунктів, побудувати автоматизований сортувальний центру і відремонтувати відділеня.

Укрпошта і AliExpress (Cainiao Network, Alibaba Group) запустили чартерні вантажні авіарейси в Україну 2 рази в тиждень - це дозволить доставляти посилки з Китаю за 14-20 днів.

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