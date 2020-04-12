Шмигаль: У нас є кандидати на посаду міністра енергетики
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у Верховній Раді невдовзі представлять кандидатів на посаду міністра енергетики та захисту довкілля.
Про це Прем'єр-міністр заявив в етері програми "Свобода слова".
"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід у кожній із цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", – пояснив Денис Шмигаль.
За його словами, є "хороші сильні кандидати" на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, який повинен вирішувати наявні проблеми в енергетичній сфері.
Нагадуємо:
30 березня на позачерговому засіданні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зняв з порядку денного голосування за призначення Ольги Богуславець міністром енергетики за письмовим проханням президента.
Європейська Бізнес Асоціація закликає врегулювати кризу у паливно-енергетичній сфері та призначити профільного міністра
10 березня Кабінет міністрів призначив Шубіна Віталія виконуючим обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля,
4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, у тому числі, міністра енергетики Олексія Оржеля.
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