Шмигаль: У нас є кандидати на посаду міністра енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у Верховній Раді невдовзі представлять кандидатів на посаду міністра енергетики та захисту довкілля.

Про це Прем'єр-міністр заявив в етері програми "Свобода слова".

"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід у кожній із цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", – пояснив Денис Шмигаль.

За його словами, є "хороші сильні кандидати" на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, який повинен вирішувати наявні проблеми в енергетичній сфері.

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