Керівником міністерства енергетики став ексменеджер ДТЕК

Кабінет міністрів призначив Шубіна Віталія виконуючим обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля.

Джерело: повідомлення на сайті урядового порталу

Деталі: До цього Шубін займав посаду першого заступника тодішнього очільника міненерго Олексія Оржеля.

Окрім Шубіна, Кабмін також призначив Павла Кухту в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Полюховича Юрія в.о. міністра освіти і науки та Фоменко Світлану в.о.міністра культури, молоді та спорту.

Відповідні призначення були прийняті на позачерговому засіданні 10 березня.

Таким чином вільних портфелів очільників міністерств більше не залишилось.

З 9 жовтня 2019 року Шубін був першим заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, коли цю посаду обіймав Олексій Оржель.

Шубін в 2004-2011 роках працював в департаменті правового забезпечення державного підприємства Енергоринок, зокрема очолював юридичний відділ цього департаменту.

У 2011-2012 роках був головним спеціалістом відділу взаємодії з державними компаніями DTEK Power Trade, яке входить в холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова. У 2012-2014 роках працював в ДТЕК, зокрема очолював відділ із супроводу регуляторних проєктів холдингу.

У 2014-2016 роках був керівником юридичного департаменту, заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проектів ТОВ "Енергетичні ресурси України" Дейла Перрі та Ярослава Мудрого. Раніше співвласником компанії був також Андрій Фаворов, який зараз очолює інтегрований газовий бізнес групи "Нафтогаз".

У 2017-2018 роках Шубін працював директором, директором за сумісництвом ТОВ "Арцизька вітрова електростанція", а також очолював за сумісництвом ТОВ "Ізмаїльська вітрова електростанція", ТОВ "Кілійська вітрова електростанція", ТОВ "Суворовська вітрова електростанція" в Одеській області.

З лютого 2018 року до моменту призначення першим заступником міністра працював директором ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова електростанція" в Херсонській області.