Бізнес закликає ухвалити "антиколомойський" законопроєкт

Європейська бізнес асоціація закликає Верховну Раду на найближчому засіданні прийняти законопроєкт про неповернення банків екс-власникам.

Про це йдеться у прес-релізі організації.

"Ми розуміємо ажіотаж щодо законопроєкту щодо банків, більше 16 тисяч правок є яскравим тому свідченням. Однак, сподіваємось, що народні обранці все ж активізуються, аби зробити вирішальний крок до співпраці з МВФ", - зазначила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Повідомляється, що без підтримки МВФ та інших міжнародних організацій з бюджетними розривами доведеться справлятись дуже болючими для всіх методами.

"Без підтримки МВФ, девальвація гривні може сягнути 45-65% від поточного рівня, до 50-80 грн/дол, для стабілізації курсу необхідно буде вводити жорсткі валютні обмеження, які поглиблять кризові явища. Знецінення гривні призведе до зростання інфляції до 20-50% та падіння реальних доходів населення принаймні на 30%", - йдеться у повідомленні.

ЕВА зазначає, що провідні експерти прогнозують у випадку продовження карантину на декілька місяців, та за наявності програми МВФ, що ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/дол.

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Нагадуємо:

Усі 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки внесли у зведену таблицю, у профільному комітеті парламенту заявляють про тиск та заяви до правоохоронних органів на членів комітету.

На позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 13 квітня, парламентарі не будуть розглядати "антиколомойський" законопроєкт.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.