"Антиколомойські" правки внесли у таблицю, у комітеті заявляють про тиск 

Усі 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки внесли у зведену таблицю, у профільному комітеті парламенту заявляють про тиск та заяви до правоохоронних органів на членів комітету.

Про це повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Нарешті всі 16 000+ правок внесені у таблиці. Це просто титанічна робота нашого секретаріату, які змогли подолати це "поправочний рекорд".

Такий об’єм інформації дуже важко обробити навіть декільком комп’ютерам Верховної Ради, тому триває процес їх об’єднання в єдині документи. Можливо це буде порівняльна таблиця по окремим розділам (приклад див. – законопроект №6232 в минулому скликанні)", - пише нардеп.

За словами Железняка, йому стало відомо про заяви у правоохоронні органи на голову комітета Данила Гетьманцева, та члена комітету Мар’яна Заблоцького.

"Є інформація, що як супротив прийняттю законопроекту в правоохоронні органи надійшла заява на голову нашого Комітету Данила Гетьманцева і члена комітету Мар’яна Заблоцького (який був обраний в.о. секретаря на час розгляду закону про банки в першому читанні) за начебто правопорушення при проведенні засідання комітету.

Вірю в те, що все було по закону тому вважаю що такі дії це додатковий тиск на комітет з метою зупинити прийняття законопроекту. Деталі зʼясовуємо", - резюмує Железняк.

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Нагадуємо:

На позачерговому засіданні Верховної Ради у понеділок, 13 квітня, парламентарі не будуть розглядати "антиколомойський" законопроєкт.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

До "антиколомойського" законопроєкту подали рекордні понад 16 тисяч правок. Понад 1000 правок до законопроєкту внесли 7 нардепів: Антон Поляков, Віктор Бондар, Дмитро Чорний, Олег Дунда, Сергій Демченко, Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк.

Діяльність деяких із цих нардепів повязана із олігархом ексвласником націоналізованого "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Сам Коломойський запевнив, що нікого не просив подавати до законопроєкту правки.

Економічна правда