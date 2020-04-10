Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

10 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:40 встановилися на рівні 27,15 - 27,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,15 - 27,19 гривні;

Євро – 29,71 - 29,74 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 27,50 гривні. Євро купують по 29,29 гривні, продають по 29,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,27 - 27,39 гривні, євро - 29,46 - 29,65 гривні.

Середній курс в обмінних України: долар США - 27,27 - 27,40 гривні; євро - 29,45 - 29,69 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,26 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 гривні за євро (на 9 квітня - 29,57 гривні).

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда