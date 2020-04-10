"Театр одного актора": як проходили торги на міжбанку 9 квітня

На міжбанку 10 квітня долар із ранкових 27,38 - 27,43 гривень просів до 27,25 - 27,28 гривень до кінця торгів, на ринку був практично один великий покупець валюти - банк з іноземними інвестиціями та британськими коренями, НБУ не виходив на ринок.

Як повідомляє Finance.ua, ринок стартува з 27,38/27,43 гривень за долар.

"Вже до 11 години курс просів до 27,27/27,30 гривень і більшість продавців вже були морально готові йти ще нижче – до рівнів близько 27,17-27,22. До 12 години долар просів до 27,23/27,26 гривень і деякі клієнти вирішили взяти паузу і подивитися, що буде далі.

І тут на торги вийшов єдиний з українських банків з прямими англійськими коренями, що кардинально змінило настрої всіх учасників ринку. Іноземець купував досить багато – хоча і намагався це робити акуратно. Курс пішов вгору. Практично до кінця сесії курс вже протримався в межах 27,27/27,30 гривень за долар і лише в останню годину американська валюта подешевшала до 27,25/27,28 вже до завершення торгів. НБУ в ситуацію на міжбанку не втручався", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,26 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 гривні за євро (на 9 квітня - 29,57 гривні).

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 27,19 гривні за долар.

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 - 27,28 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,34 - 27,38 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,03 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда