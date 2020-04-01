Офіційний курс на 2 квітня: гривня ослабла до долара і євро
Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 30,32 гривні (на 1 квітня - 30,25 гривні).
Нагадуємо:
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
Економічна правда
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