Офіційний курс на 2 квітня: гривня ослабла до долара і євро

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 30,32 гривні (на 1 квітня - 30,25 гривні).

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Економічна правда