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Нацбанк у середу не продавав і не купував валюту на міжбанку

Середа, 1 квітня 2020, 18:40
 

Національний банк у середу не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався переважно навколо позначки 27,7 гривень за долар.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом були врівноважені.

"Не спостерігається й ажіотажного попиту на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня, а по завершенню цього періоду попит громадян суттєво послабився. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують. Чистий продаж валюти населенням через каси та Інтернет від початку року - понад 300 млн дол", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку підкреслили, що наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.

"Цього достатньо для виконання усіх зобов’язань України і згладжування надмірних коливань на валютному ринку. Тож ми не фіксуємо і не маємо планів фіксувати курс на певному рівні.

Така політика вже неодноразово приводила Україну до тяжких криз. Обмінний курс гривні і надалі буде визначатися ринком. І що важливо – коливання можуть відбуватися в обидва боки залежно від стану справ в економіці та швидкості проведення реформ", - запевнили у регуляторі.

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Економічна правда

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