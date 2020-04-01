Нацбанк у середу не продавав і не купував валюту на міжбанку
Національний банк у середу не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався переважно навколо позначки 27,7 гривень за долар.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
Зазначається, що попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом були врівноважені.
"Не спостерігається й ажіотажного попиту на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня, а по завершенню цього періоду попит громадян суттєво послабився. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують. Чистий продаж валюти населенням через каси та Інтернет від початку року - понад 300 млн дол", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку підкреслили, що наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.
"Цього достатньо для виконання усіх зобов’язань України і згладжування надмірних коливань на валютному ринку. Тож ми не фіксуємо і не маємо планів фіксувати курс на певному рівні.
Така політика вже неодноразово приводила Україну до тяжких криз. Обмінний курс гривні і надалі буде визначатися ринком. І що важливо – коливання можуть відбуватися в обидва боки залежно від стану справ в економіці та швидкості проведення реформ", - запевнили у регуляторі.
Нагадуємо:
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
Економічна правда
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