Нацбанк у середу не продавав і не купував валюту на міжбанку

Національний банк у середу не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався переважно навколо позначки 27,7 гривень за долар.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом були врівноважені.

"Не спостерігається й ажіотажного попиту на валюту з боку населення. Пік ажіотажу припав на 10-18 березня, а по завершенню цього періоду попит громадян суттєво послабився. Останніми днями продають валюти навіть більше, ніж купують. Чистий продаж валюти населенням через каси та Інтернет від початку року - понад 300 млн дол", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку підкреслили, що наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд доларів.