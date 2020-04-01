Польський бізнес скаржиться на брак українських працівників, їх виїхало 12% 

За 10 днів з Польщі в Україну повернулося понад 100 тисяч українців, що становить близько 12% українських трудових мігрантів. Про дефіцит робочих рук з України заявляють на польських підприємствах харчової промисловості та в логістичних компаніях.

Про це повідомляють аналітики компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal

"Сталося фактично дві хвилі виїзду. Перша хвиля була приблизно до 17 березня, друга - напередодні закриття державних кордонів України 27 березня.

Багато українців в Польщі були дезінформовані, вирішили, що україно-польський кордон закривають повністю. Хоча і зараз його можна перетнути на автомобілі або пішки", - повідомляє гендиректор компанії Томаш Богдевич

За його словами, тих, хто повернувся до України, можна розділити на дві категорії. Перша - це українці, у яких закінчувалася робоча віза або хто працював по безвізу, маючи дозвіл на роботу. Друга категорія - це ті, хто залишився без роботи, а недобросовісні компанії з працевлаштування просто покинули їх, не знайшовши заміни.

Про дефіцит робочих рук з України заявляють на підприємствах харчової промисловості та в логістичних компаніях. Це ті галузі, які поки нарощують обсяги виробництва під час пандемії.

Відразу після закриття кордонів польські фермери звернулися до прем'єр-міністра Польщі з проханням дати можливість залишитися працівникам з України, тому що їх нестача в зв'язку з закриттям кордонів спричинить за собою "крах багатьох галузей польської економіки і може загрожувати безпеці підтримки ланцюга поставок продовольства", - йдеться в листі Польської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій.

За словами Богдевича, ті українці, які хочуть повернутися назад можуть це зробити і зараз, але вони мають пройти обов’язковий карантин введений у Польщі.

"Підприємства потребують робочої сили. Відтік українців може уповільнити темпи їх роботи, тому зараз ми активно рекрутуємо українців, які залишаються в Польщі. Ті, хто виїхав з Польщі, але має намір повернутися назад, можуть це зробити.

Але вони повинні пройти обов'язковий карантин, введений владою Польщі. І, як ми раніше повідомляли, наша компанія одна з перших за свій рахунок відкрила карантинні центри у Лодзі та Гданську для прийому таких робітників", - пояснює Богдевич.

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Нагадуємо:

17 березня повідомлялось, що близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишило країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону.

Представники польського будівельного сектора закликають уряд розширити пакет стимулюючих заходів на тлі побоювань втратити українських робітників через закриття європейських кордонів у зв'язку із коронавірусом.

Повідомлялось, що Польщу уже покинув кожен п'ятий український будівельник, а потенційні польські робітники не можуть повернутися в країну.

Економічна правда