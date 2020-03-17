Польщу залишили лише 4% українських заробітчан 

Близько 4% українців, які працюють в Польщі, залишило країну з моменту оголошення про закриття польсько-українського кордону.

Такі дані на період 17 березня повідомляє аналітичний департамент Компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal" (Гданськ,Польща).

В основному прийняли рішення виїхати трудові мігранти, у яких закінчується робоча віза або ті, хто працював по безвізу, маючи дозволу на роботу.

"У нас є чіткі цифри по нашим робітникам, які говорять про те, що в Україну на 17 березня повернулося не більше 3-4%. Ситуація з карантином непередбачувана, тому українці, які перебувають в Польщі по безвізу, поспішили повернутися додому.

Вони не хочуть залишатися в Польщі, працювати нелегально і отримати штамп про депортацію, коли закінчиться термін легального перебування", - заявляє власник компанії Євген Кириченко.

За його словами, більшість польських виробничих підприємств працюють в штатному режимі. Навпаки, харчові підприємства, а також компанії, які займаються логістикою поставок, збільшують кількість робочих місць.

На ці вакансії працевлаштовують в тому числі українців, які залишилися без роботи після закриття ресторанів і кафе. Найбільше від введення карантину постраждали українські заробітчани, хто працювали в ресторанному та готельному бізнесі. Тому вони почали шукати роботу на виробництві.

"Ситуація дуже динамічна і змінюється щодня. На даний момент ми не звільнили жодного працівника. Намагаємося оперативно переводити їх на інші підприємства, де є попит на робочі руки", - стверджує Кириченко.

Довідково.

Станом на 17.03.2020 р. за офіційною інформацією Посольства України в Польщі і у відповідь на його звернення, Прикордонна служба Польщі не буде накладати санкції на громадян України, термін легального перебування яких завершився 15 березня або у наступні дні після цієї дати, але при цьому вони вимушені залишитися на території Польщі через закриття кордонів.

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