Міжнародне енергетичне агентство очікує зниження попиту на нафту вперше за 11 років

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) за підсумками 2020 року очікує зниження попиту на нафту на 90 тисяч барелів на добу за базовим сценарієм та на 730 тисяч - за песимістичним, падіння попиту трапиться уперше з 2009 року.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Зазначається, що агентство пов'язує це з епідемією коронавірусу COVID-19.

За даними МЕА, у першому кварталі попит на нафту упав на 2,5 млн барелів на добу у порівнянні з 1 кварталом 2019 року.

Як підкреслює агентство, найближчі перспективи ринку нафти у кінцевому підсумку будуть залежати від того, наскільки швидко уряди країн вживатимуть заходів щодо стримування спалаху коронавірусу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту на азійських ринках обвалились більш ніж на 31% на початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку.

Зазначається, що через спалах коронавірусу на світовому ринку утворився надлишок нафти, але після зриву угоди виробники нафти прибрати його не можуть.

На тлі падіння цін на нафту на 30% європейські фондові індекси суттєво падають на початку торгів, провідні світові валюти подолали чотирирічні максимуми по відношенню до російського рубля.