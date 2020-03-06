НБУ не визнав примусовий продаж "дочки" російського банку

Національний банк не погоджував набуття істотної участі в ПАТ "Промінвестбанк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк не отримував пакет документів для погодження набуття істотної участі у ПАТ "Промінвестбанк". Таким чином Національний банк не погоджував набуття істотної участі в зазначеному банку особам іншим, ніж поточний акціонер банку",- йдеться в повідомленні.

Як відомо, особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банках понад встановлені порогові значення, має отримати попереднє погодження Національного банку.

Про ризики набуття істотної участі в банку без погодження регулятора Національний банк повідомив Міністерство юстиції та організатора торгів із продажу акцій Промінвестбанку, що відбулись 4 березня. Особа, яка набула істотну участь без такого погодження, може бути позбавленою права голосу та оштрафованою, тоді як структура власності самого банку може бути визнаною непрозорою.

Непрозора структура власності може стати підставою для віднесення банку до категорії проблемних, а згодом – у разі неусунення порушення – банк може бути визнаний неплатоспроможним.

"Національний банк не втручається в договірний процес купівлі-продажу акцій банків. Водночас Національний банк не втручається в процес виконання судових рішень. Разом із цим існують передбачені чинним законодавством інструменти для дотримання вимоги щодо отримання попереднього погодження Національного банку під час переходу права власності на акції банку", - йдеться в повідомленні.

Одним із таких інструментів є включення до договору купівлі-продажу відкладальної умови, за якою фактичний перехід права власності на акції банку відбувається після отримання погодження регулятора.

Нагадуємо:

5 березня пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% був проданий в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС 5 березня за 268,71 мільйона гривень.

Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня, якою було скасовано заборону Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку.

Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

Економічна правда