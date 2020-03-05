"Дочку" російського банку в Україні продали за 270 мільйонів. У Москві кажуть, що незаконно
Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% був проданий в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС 5 березня за 268,71 мільйона гривень.
Відповідна інформація розміщена на сайті біржі без вказівки покупця.
Початкова вартість пакета становила 266,05 млн грн.
Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" на біржі, питання про кількість учасників торгів та інші деталі угоди слід задавати Міністерству юстиції.
У свою чергу, російський "Внєшекономбанк", якому належить український "Промінвестбанк", має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.
У повідомленні ВЕБа йдеться, що акції ПІБу були продані на аукціоні 4 березня попри заборону Стокгольмського арбітражу. Інформацією про покупця ВЕБ не володіє.
"Ми докладемо всіх законних зусиль для компенсації наших втрат за рахунок активів України на території іноземних юрисдикцій", – заявив старший віце-президент правового блоку ВЕБа Ігор Краснов.
Востаннє пакет цих акцій виставлявся на біржу 11 лютого 2020 року, з цією ж початковою ціною, яка була знижена вдвічі в порівнянні з попереднім подібним аукціоном.
Однак російський ВЕБ оскаржив проведення аукціону в суді, і торги не відбулися.
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