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"Дочку" російського банку в Україні продали за 270 мільйонів. У Москві кажуть, що незаконно

Четвер, 5 березня 2020, 11:30
 

Пакет акцій "Промінвестбанку" в розмірі 99,7726% був проданий в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС 5 березня за 268,71 мільйона гривень.

Відповідна інформація розміщена на сайті біржі без вказівки покупця.

Початкова вартість пакета становила 266,05 млн грн.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" на біржі, питання про кількість учасників торгів та інші деталі угоди слід задавати Міністерству юстиції.

У свою чергу, російський "Внєшекономбанк", якому належить український "Промінвестбанк", має намір стягувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки.

У повідомленні ВЕБа йдеться, що акції ПІБу були продані на аукціоні 4 березня попри заборону Стокгольмського арбітражу. Інформацією про покупця ВЕБ не володіє.

"Ми докладемо всіх законних зусиль для компенсації наших втрат за рахунок активів України на території іноземних юрисдикцій", – заявив старший віце-президент правового блоку ВЕБа Ігор Краснов.

Востаннє пакет цих акцій виставлявся на біржу 11 лютого 2020 року, з цією ж початковою ціною, яка була знижена вдвічі в порівнянні з попереднім подібним аукціоном.

Однак російський ВЕБ оскаржив проведення аукціону в суді, і торги не відбулися.

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Промінвестбанк ПФТС РФ

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