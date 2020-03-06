Трамп підписав законопроект про виділення 8,3 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп підписав законопроект, що передбачає екстрені витрати бюджету на протидію поширенню коронавирусу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підписаний Трампом законопроект передбачає екстрені витрати бюджету у розмірі 7,8 млрд дол, окрім цих витрат, дозволяється використання для боротьби з епідемією 500 млн дол з програми медичного страхування Medicare, що виділяються на телемедицину.

Таким чином, загальний обсяг коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19, складе 8,3 млрд дол.

"Це непередбачена проблема, - зазначив Трамп після підписання законопроекту. - Вона прийшла з нізвідки".

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, кількість випадків зараження коронавирусной інфекцією COVID-19 в США досягло двохсот при 14 випадках летального результату.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.

У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

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