Торги на міжбанку зміцнили гривню 

У четвер торги на валютному міжбанківському ринку долара стартували з рівнів 24,76-24,78 і закінчилися на рівні 24,70-24,72.

Станом на 11:00 курси долара на міжбанку опустилися до позначки 24,72-24,74 грн за дол.

Як повідомляє Finance.ua, близько 11:20 долар підвищився до рівня 24,75-24,78 грн за долар.

Після обіду котирування долара почали зниження, після 14:00 долар опустився до 24,71-24,73 грн за дол

До 16:00 курс безготівкового долара опустився до 24,70-24,72 грн за дол

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 24,74 гривні за долар. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,69 (на 5 березня - 27,70 гривні).

Економічна правда