Міжбанк: гривня знову зміцнюється
Четвер, 5 березня 2020, 17:25
5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,72 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,70 - 24,72 гривні;
Євро – 27,64 - 27,66 гривні;
Нагадуємо:
5 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 – 24,79 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 5 березня на рівні 24,89 гривні за долар.
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