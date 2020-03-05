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Міжбанк: гривня знову зміцнюється

Четвер, 5 березня 2020, 17:25
 

5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,70 - 24,72 гривні;

Євро – 27,64 - 27,66 гривні;

Нагадуємо:

5 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 – 24,79 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 5 березня на рівні 24,89 гривні за долар.

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