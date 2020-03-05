Курс валют на 5 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

5 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 – 24,79 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,75 - 24,78 гривні;

Євро – 27,62 - 27,65 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,56– 24,83 гривні. Євро купують по 27,26 гривні, продають по 27,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,55 - 24,66 гривні, євро - 27,27 - 27,44 гривні.

Нагадуємо:

4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,81 - 24,85 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 5 березня на рівні 24,89 гривні за долар.

Економічна правда