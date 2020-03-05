Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні
Четвер, 5 березня 2020, 20:40
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 24,74 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,69 (на 5 березня - 27,70 гривні).
Нагадуємо:
5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 - 24,72 гривні за долар.
5 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 – 24,79 гривні за долар.
Економічна правда
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