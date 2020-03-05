Зеленський розповів, що потрібно для відкриття ринку землі

Президент Володимир Зеленський підкреслює, що ринок землі в Україні буде відкритий тільки тоді, коли буде прийнятий закон і підготовлені всі кадастри, але земельна реформа буде обов'язково доведена до кінця.

Про це він заявив в четвер на зустрічі з бізнесом в Полтавській області передає Інтерфакс-Україна.

"Ринок землі може відкритися в жовтні, якщо буде прийнятий закон. Якщо будуть кадастри, все буде готово, оцифровано, тоді він відкриється. Хаосу ніякого не буде.

Якщо не будуть готові всі кадастри, тоді пройде якийсь час, і будуть готові кадастри, тому що ми доведемо (до кінця - ред.) цю реформу однозначно ", - сказав він.

Нагадуємо:

Верховна Рада станом на день 5 лютого розглянула 3017 правок з 4018 та прийняла другу правку за весь час розгляду, яка носить технічний характер.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

За результатами опитування КМІС, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

Протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року, за даними КМІС, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

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Економічна правда