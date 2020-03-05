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Гривня зміцнилася до долара

Четвер, 5 березня 2020, 09:40
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 5 березня на рівні 24,89 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,70 (на 4 березня - 27,69 гривні).

Нагадуємо:

4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,81 - 24,85 гривні за долар.

Економічна правда

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