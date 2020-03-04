Гривня на міжбанку зміцнила позиції і перейшла психологічну відмітку
Середа, 4 березня 2020, 17:15
4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,81 - 24,85 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,81 - 24,85 гривні;
Євро – 27,58 - 27,62 гривні;
Нагадуємо:
4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 4 березня на рівні 24,93 гривні за долар.
Економічна правда
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