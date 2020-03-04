Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку зміцнила позиції і перейшла психологічну відмітку

Середа, 4 березня 2020, 17:15
 

4 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,81 - 24,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,81 - 24,85 гривні;

Євро – 27,58 - 27,62 гривні;

Нагадуємо:

4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 4 березня на рівні 24,93 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 4 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 4 березня 2020, 11:38
Гривня на міжбанку знизилася до психологічної позначки 3 березня 2020, 17:20
Курс валют на 3 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 3 березня 2020, 11:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!