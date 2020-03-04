Курс валют на 4 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

4 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,95 - 24,97 гривні;

Євро – 27,85 - 27,87 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,79– 25,06 гривні. Євро купують по 27,50 гривні, продають по 27,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,83 - 24,93 гривні, євро - 27,54 - 27,74 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 4 березня на рівні 24,93 гривні за долар.

3 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

Економічна правда