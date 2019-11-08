Компанія Коломойського почала поставки мазуту для "Центренерго"

"Укртатнафта" стала переможцем тендеру державного "Центренерго" на поставку малозольного низькосірчистого мазуту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загальний обсяг поставок в рамках відповідного контракту становить 2 тисячі тонн.

Наразі "Укртатнафта" вже відвантажила замовнику 1,15 тис. тонн продукту.

"Мазут, що виробляє "Укртатнафта", відповідає сучасним європейським стандартам і оновленій нормі техрегламенту щодо вмісту сірки - не більше 1%", - наголошується в повідомленні.

За даними видання enkorr, востаннє мазут виробництва Кременчуцького НПЗ "Укртатнафти" поставлявся на теплоелектростанції "Центренерго" залізницею в 2010 році.

У 2018-2019 роках основним джерелом постачання ресурсу для "Центренерго" був Шебелинський ГПЗ державної "Укргазвидобування".

Нагадуємо:

У липні ЕП повідомила, що екс-директор ТОВ "ДРФЦ" Віталій Бєляков з початку липня став новим неофіційним куратором вугільної галузі, змінивши у цій власника Віталія Кропачова.

Ініціатором заміни смотрящих став Ігор Коломойський, а підприємства групи "Приват" почали співпрацю з державним "Центренерго", купуючи у нього дешеву електроенергію і продаючи йому дороге вугілля.

Економічна правда