Дві третини: Рада продовжує розглядати "земельні" правки, на фоні зміни уряду 

Парламент станом на день 4-го березня розглянув 2516 правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Про це повідомляє сайт Ради.

За вчорашній день депутати розглянули 353 правки і зупинились на 2287-й.

Загалом за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка із 4018 поданих.

Сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту ініційоване президентом Володимиром Зеленський.

Очікується голосування про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та низка кадрових рішень по міністерствам.

Нагадуємо:

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

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Економічна правда