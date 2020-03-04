Дві третини: Рада продовжує розглядати "земельні" правки, на фоні зміни уряду
Парламент станом на день 4-го березня розглянув 2516 правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.
Про це повідомляє сайт Ради.
За вчорашній день депутати розглянули 353 правки і зупинились на 2287-й.
Загалом за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка із 4018 поданих.
Сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту ініційоване президентом Володимиром Зеленський.
Очікується голосування про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та низка кадрових рішень по міністерствам.
Нагадуємо:
5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.
13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.
Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).
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Економічна правда
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