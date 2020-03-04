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Коболєв: Ми обговорюємо з США, як остаточно поховати "Північний потік-2"

Середа, 4 березня 2020, 12:07
 

Україна веде переговори зі США та іншими партнерами, спрямовані на те, аби остаточно завадити Росії відновити прокладання газопроводу Північний потік-2

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Вашингтоні під час виступу в Атлантичній раді, передає Укрінформ.

"Гра ще не закінчена. Росіяни намагатимуться створити власні технічні спроможності, аби завершити прокладання трубопроводу", - зазначив глава Нафтогазу.

Він зауважив, що хоча росіяни й "не є найкращими в будівництві ефективних та сучасних суден", технічні можливості для прокладання труб все ж таки існують.

"Ми зараз обговорюємо, в тому числі тут (у США – ред.), як бути певними, що цей проєкт похований остаточно", - підкреслив Коболєв.

За його словами, санкційна політика Вашингтона щодо Nord Stream 2 стала "одним із найважливіших кроків" на підтримку енергетичної безпеки України.

"Ми сподіваємося, що уряд США продовжить зусилля на цьому напрямі", - заявив очільник Нафтогазу.

Нагадуємо:

Раніше Коболєв заявляв, що через санкції США, Росія позбавлена технологій, щоб завершити Північний потік-2.

"Ці санкції зупинять Північний потік-2. Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.

...За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть ніякого ефекту на Північний потік-2. Вони свідомо брехали", - заявив він.

16 лютого міністр енергетики США Ден Бруйетту заявив, що Росія не зможе завершити будівництво газопроводу Nord Stream 2 в Балтійському морі, США й надалі наполягатимуть на своїй незгоді з проєктом. 

"Газпром" очікує, що газопровід "Північний потік - 2" буде запущений до кінця 2020 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною.

Нещодавно російське судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне вести будівництво "Північного потоку-2" закінчило модернізацію і вирушило з порту Находки в Сінгапур.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявляв, що саме це судно можуть використовувати для прокладки "Північного потоку-2".

"Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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Коболєв Газпром Північний потік США РФ

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