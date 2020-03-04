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Офіційний курс: гривня і далі слабшає

Середа, 4 березня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 4 березня на рівні 24,93 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,68 (на 2 березня - 27,60 гривні).

Нагадуємо:

3 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

3 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Економічна правда

 

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