Офіційний курс: гривня і далі слабшає

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 4 березня на рівні 24,93 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,68 (на 2 березня - 27,60 гривні).

Нагадуємо:



3 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

3 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Економічна правда