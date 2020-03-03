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Гривня на міжбанку знизилася до психологічної позначки

Вівторок, 3 березня 2020, 17:20
 

3 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,98 - 25,00 гривні;

Євро – 27,78 - 27,81 гривні;

Нагадуємо:

3 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар.

Економічна правда

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