Курс валют на 3 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

3 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,88 - 24,91 гривні;

Євро – 27,61 - 27,65 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,67 – 24,95 гривні. Євро купують по 26,29 гривні, продають по 27,78 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,73 - 24,88 гривні, євро - 27,50 - 27,59 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар.

2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.