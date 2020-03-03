Курс валют на 3 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
3 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,88 - 24,91 гривні;
Євро – 27,61 - 27,65 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,67 – 24,95 гривні. Євро купують по 26,29 гривні, продають по 27,78 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,73 - 24,88 гривні, євро - 27,50 - 27,59 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар.
2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.
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