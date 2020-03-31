Другий ТРЦ в Києві скасував орендну плату для орендарів

Керуюча компанія торгово-розважального центру Ocean Plaza прийняла рішення скасувати нарахування орендних платежів непрацюючим орендарям на період карантину в країні.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" комерційний директор Ocean Plaza Дар'я Завадська.

"Керуюча компанія "Київ Молл Менеджмент" прийняла рішення про відміну нарахування орендної плати, експлуатаційних витрат і маркетингових платежів за період з 17 по 31 березня 2020 року для орендарів ТРЦ Ocean Plaza, які в зв'язку з введенням карантину закриті", - заявила Завадська.

Рішення не поширюється на орендарів, які в зазначений період часу продовжують вести господарську діяльність в штатному режимі, або в режимі кур'єрської доставки і/або самовивозу на території ТРЦ.

Зокрема, мова йде про продуктові, господарські магазини (відділи), аптеки, заклади громадського харчування та ін.

Про перегляд умов на наступні періоди компанія повідомить додатково.

Нагадуємо:

Український бізнесмен Василь Хмельницький 5 грудня 2019 року підтвердив журналістам, що купує 33,5% акцій в столичному ТРЦ Ocean Plaza.

Антимонопольний комітет в грудні дозволив Хмельницькому опосередковано через UPD Holdings Limited (Лімасол, Кіпр) придбати пакет акцій Ocean Plaza Project (Кіпр).

Раніше стало відомо, що власники київського ТРЦ "Дрім Таун" на період карантину скасовують з підприємців орендну плату і платежі за маркетинг.

Згідно з рішенням Верховної Ради, підприємці, які не можуть через карантин користуватися нерухомим майном, звільняються від сплати оренди.