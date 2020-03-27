Власники ТРЦ "Дрім Таун" скасували орендну плату на час карантину

Власники київського ТРЦ "Дрім Таун" на період карантину скасовують з підприємців орендну плату і платежі за маркетинг.

Про це повідомляє співвласник київського ТРЦ Гарік Корогодський у Facebook.

"Події останніх днів показали, що всі ми повинні пережити ще одне випробування і вийти з нього з мінімальними втратами, гідно. Тому, не чекаючи влади, пропонуємо:

1. Ми не будемо нараховувати на період карантину орендну плату і платежі за маркетинг (крім працюючих продуктових).

2. Ви оплачуєте тільки витрати для підтримки всіх систем і охорони майна - OPEX і комунальні, а це невеликий платіж", - пише Корогодський.

Він також пропонує орендарям, укласти додаткову угоду з "Дрім Таун", щоб власники ТРЦ мали юридичну підставу не нараховувати їм орендну плату.

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Нещодавно, власник київського арт-заводу "Платформа" Офер Керцнер безкоштовно надав інтернет-магазину Rozetka 10 тисяч квадратних метрів приміщень під склад.

Економічна правда