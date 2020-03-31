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У квітні-червні "Нова пошта" допускає скорочення годин співробітників та скасування дивідендів

Вівторок, 31 березня 2020, 17:38
 

"Нова пошта" очікує зниження обігу у другому кварталі 2020 року, та допускає скасування дивідендів власникам, скорочення винагород членам наглядової ради та скорочення годин праці співробітникам.

Про це йдеться у зверненні власників компанії до співробітників.

У листі підкреслюється, що всі передбачені виплатити першого кварталу року будуть виконані, проте найважчим періодом стане другий квартал року.

"Ситуація з епідемією буде погіршуватися, що, на жаль, призведе до збільшення кількості захворювань. Як наслідок, можливі посилення карантинних заходів та продовження карантину на кілька місяців. 

..Ми прогнозуємо падіння споживання, оскільки у позбавлених роботи людей просто не буде можливості щось купувати. В результаті кількість відправок і дохід компанії знижуватиметься, особливо у травні та червні. Тому компанія розглядає сценарії зниження обігу в другому кварталі", - йдеться у зверненні.

У сценаріях, які зараз прораховує компанія, допускається: 

- скасування виплат дивідендів власникам компанії, 

- скорочення винагород членам Наглядової Ради та співробітникам офісу підтримки, 

- переведення співробітників у інші підрозділи або скорочення годин

"Чи застосовувати ці дії — будемо вирішувати за результатами кожної прожитого тижня та інформувати вас. Ми дуже сподіваємося, що уникнемо будь-яких скорочень виплат, однак хочемо, щоб ви були до цього готові", - резюмуть у компанії. 

Нагадуємо:

Нещодавно повідомлялось, що "Нова Пошта" додатково шукає 2 тисячі кур'єрів по всій Україні, щоб забезпечити виконання замовлень.

"Укрзалізниця" скорочує додаткові виплати усім працівникам, та очікує збитків за перші півроку 2020-го року на 6-10 мільярдів гривень. Наглядова рада і топ-менеджмент УЗ також відмовилися від премій.

Економічна правда

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