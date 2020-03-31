Уряд очікує у 2020 році падіння ВВП на 4,8% – прем'єр
Макроекономічний прогноз, на якому будувалися поправки до державного бюджету, передбачає падіння економіки в 2020 році на 4,8% ВВП,
Про це в ефірі одного з каналів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.
"Це збалансований макроекономічний прогноз... Звісно, при тому прогнозі оптимістичному, який було складено на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, прогноз був +3,7%, зараз -4,8% ВВП", - сказав Шмигаль.
Цей розрахунок узгоджено з міжнародними партнерами, додав прем'єр.
"Я не можу назвати його ні оптимістичним, ні песимістичним - це розрахунок", - сказав він.
Нагадуємо:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни.
За умов жорсткого карантину, у 57% українців закінчаться гроші на життя через чотири тижні або менше, 6,9% мають збережень на кілька днів, 6,3% - на півроку або більше.
Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%
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