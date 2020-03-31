Уряд очікує у 2020 році падіння ВВП на 4,8% – прем'єр 

Макроекономічний прогноз, на якому будувалися поправки до державного бюджету, передбачає падіння економіки в 2020 році на 4,8% ВВП,

Про це в ефірі одного з каналів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Це збалансований макроекономічний прогноз... Звісно, при тому прогнозі оптимістичному, який було складено на початок року, коли ми не передбачали епідемії коронавірусу, прогноз був +3,7%, зараз -4,8% ВВП", - сказав Шмигаль.

Цей розрахунок узгоджено з міжнародними партнерами, додав прем'єр.

"Я не можу назвати його ні оптимістичним, ні песимістичним - це розрахунок", - сказав він.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що уряд розглядає варіанти можливого послаблення карантину для запуску економіки, проте це залежить від динаміки поширення коронавірусу на території країни.