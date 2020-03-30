Рада повернулась до розгляду земельної реформи, залишилось майже 700 правок

Верховна Рада на третьому позачерговому засіданні 30 марта повернулася до розгляду правок щодо законопроєкту про введення в обіг земель сільськогосподарського призначення.

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Зазначимо, що відкриття ринку землі є однією з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Іншою вимогою є прийняття "антиколомойського" законопроєкту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, який депутати підтримали у першому читанні вдень.

На останньому засіданні фракції "Слуги народу" депутати вирішили переглянути земельний законопроєкт.

Основні зміни такі:

У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі – не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як передбачено нинішнім проєктом.

З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі.

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Нагадуємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Економічна правда