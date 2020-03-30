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Нардепи пропонують збільшити ліміти для ФОПів

Понеділок, 30 березня 2020, 10:50
 

Народні депутати пропонують збільшити ліміти доходів для фізичних осіб-підприємців першої та другої груп.

Про це йдеться у тексті законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Так, для ФОПів першої групи максимальний розмір річного доходу пропонується збільшити з 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень.

Для ФОПів другої групи нардепи хочуть збільшити ліміт з 1,5 млн гривень до 5 млн гривень.

Нагадаємо:

16 січня український парламент проголосував за підняття лімітів річного доходу для фізичних осіб-підприємців.

Відбулись наступні зміни:

- для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 мільйону гривень;

- для 2-ї групи -  з 1,5 мільйона до 5 мільйонів;

- для 3-ї групи -  з 5 мільйонів до 7 мільйонів.

Нововведення були передбачені у  законопроєкті 1210, за який Верховна Рада проголосувала в другому читанні 16 січня.

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Економічна правда

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ФОП податки Верховна рада

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