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Офіційний курс: євро швидко дорожчає, долар наближається до 25 

Понеділок, 2 березня 2020, 19:55
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,60 (на 29 лютого -  26,98 гривні).

Нагадуємо:

2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.

2 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,69 – 24,72 гривні за долар.

Економічна правда

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