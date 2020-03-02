Офіційний курс: євро швидко дорожчає, долар наближається до 25
Понеділок, 2 березня 2020, 19:55
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 3 березня на рівні 24,81 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,60 (на 29 лютого - 26,98 гривні).
Нагадуємо:
2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 – 24,89 гривні за долар.
2 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,69 – 24,72 гривні за долар.
Економічна правда
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