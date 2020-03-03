Ще одне соцопитування показало зменшення прихильників земельної реформи 

72% опитаних українців, які взяли би участь у референдумі (або 64,3% усіх опитаних), проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Центр Разумкова.

21,4% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,6% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення дещо зросла за останні чотири місяці: у жовтні 2019р. за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, а у листопаді 2019р. — 68,3% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

Відносна більшість громадян (48,5%) підтримують блокування роботи Верховної Ради фракціями "Опозиційна платформа — За життя" та ВО "Батьківщина" з метою не допустити розгляд Закону про ринок землі.

Не підтримують такі дії — чверть опитаних (25,4%). Решта опитаних не цікавляться цим питанням або вагалися з відповіддю

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Нагадуємо:

За результатами опитування КМІС, 62% українців проголосували б на референдумі проти продажу землі сільськогосподарського призначення, 15% - "за", ще 18% не брали б участі в голосуванні.

Протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року, за даними КМІС, частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

3 січня до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання. Документ передбачає заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки - заборона втратить чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

Довідка.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.