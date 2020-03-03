Уряд передав на приватизацію монополіста "Артемсіль" і збиткову Державну зернову корпорацію

Кабінет міністрів скасував монополію "Артемсіль" на виробництво солі та передав підриємство на приватизацію. Так само на приватизацію було передано "Державну продовольчо-зернову корпорацію України".

Про це повідомляє прем’єр-міністр Олексій Гончарук та сайт уряду.

"Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. ДП "Артемсіль" приватизують"

Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль", - пише прем’єр.

Також Кабмін передає на приватизацію підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"(ДПЗКУ).

"Це найбільша корпорація - експортер зерна в Україні та найбільший в країні виробник борошна. На папері чомусь збиткова та неефективна.

Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця та сплачувати більше податків до державного бюджету України", - коментує Гончарук.

Також уряд передав на приватизацію завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод") та ДАК "Хліб України".

Нагадуємо:

ДПЗКУ програла судовий спір на 4 млн доларів китайській компанії ССЕС у міжнародному арбітражному суді при GAFTA (Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами, Grain and Feed Trade Association).

У грудні Державне бюро розслідувань викрило злочинну схему "відкатів" з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства "Артемсіль" та працівниками правоохоронних органів.