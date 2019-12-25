ДБР викрило схему відкатів на "Артемсолі" під патронатом СБУ-шників

Державного бюро розслідувань викрило злочинну схему "відкатів" з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства "Артемсіль" та працівниками правоохоронних органів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство.

Серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".

Повідомляється, що особи створювали штучні перешкоди підрядникам під час процедури підписання актів-приймання виконаних робіт, затягували терміни перерахунку та надсилали офіційні листи до уповноважених органів із вимогою проведення перевірок компаній-підрядників.

Таким чином створено умови для одержання відкатів, який встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.

За результатами проведених слідчих дій:

27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;

24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства.

вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП "Артемсіль".

Також відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

Економічна правда