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ДБР викрило схему відкатів на "Артемсолі" під патронатом СБУ-шників

Середа, 25 грудня 2019, 14:37
 

Державного бюро розслідувань викрило злочинну схему "відкатів" з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства "Артемсіль" та працівниками правоохоронних органів. 

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. 

 

Серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".

 

Повідомляється, що особи створювали штучні перешкоди підрядникам під час процедури підписання актів-приймання виконаних робіт, затягували терміни перерахунку та надсилали офіційні листи до уповноважених органів із вимогою проведення перевірок компаній-підрядників.

Таким чином створено умови для одержання відкатів, який встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.      

За результатами проведених слідчих дій:

  • 27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;
  •  24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства. 
  • вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП "Артемсіль".

Також відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.

Економічна правда

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Артемсіль СБУ

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