ДБР викрило схему відкатів на "Артемсолі" під патронатом СБУ-шників
Державного бюро розслідувань викрило злочинну схему "відкатів" з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства "Артемсіль" та працівниками правоохоронних органів.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство.
Серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також ряд службових осіб держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".
Повідомляється, що особи створювали штучні перешкоди підрядникам під час процедури підписання актів-приймання виконаних робіт, затягували терміни перерахунку та надсилали офіційні листи до уповноважених органів із вимогою проведення перевірок компаній-підрядників.
Таким чином створено умови для одержання відкатів, який встановлювався у розмірі 15% від суми укладених договорів.
За результатами проведених слідчих дій:
- 27.11.2019 задокументовано факт вимагання та одержання частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 8 500 доларів у м. Запоріжжя через заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області;
- 24.12.2019 у м. Бахмут Донецької області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримано заступника начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Запорізькій області після одержання ними решти частини неправомірної вигоди в сумі 540 000 гривень від представника підприємства.
- вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ДП "Артемсіль".
Також відбулися обшуки за місцем роботи та проживання учасників організованої групи.
Економічна правда
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